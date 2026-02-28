Sci, Goggia: "Gara non brutta ma nemmeno eccellente, vediamo domani"

"Alice Robinson ha fatto una bellissima gara, poi Aicher è stata ancora meglio. Io non posso dire di aver fatto una brutta prova, ma nemmeno eccellente". Queste le impressioni di Sofia Goggia dopo il sesto posto nel SuperG di Soldeu, valido per la Coppa del Mondo di sci. "Mi sono difeso nella parte alta, nella parte centrale del bosco ho sciato con un pochino di margine, un po' sporca, senza tirare fuori dalle curve una grande velocità. Speriamo di fare una bella gara domani", ha aggiunto.