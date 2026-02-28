Sci: la tedesca Aicher vince il SuperG a Soldeu, Goggia 6a ma sempre leader. Brignone 15.a

Emma Aicher ha dominato il primo SuperG femminile post Olimpiadi, conquistando a Soldeu la quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo, riaprendo anche la lotta per la Coppa di specialità. La sciatrice tedesca ha concluso con il tempo di 1'26"72, davanti ad Alice Robinson, in ritardo di 88 centesimi. La neozelandese ha ridotto il distacco dalla leader della Coppa del Mondo di SuperG Sofia Goggia a 20 punti. L'azzurra ha concluso la gara al sesto posto a +1.32. Sul podio anche la svizzera Corinne Suter a + 0.98 da Aicher. In casa Italia da segnalare l'ottavo posto di Laura Pirovano a +1.42, mentre la campionessa olimpica della specialità Federica Brignone non è andata oltre il 15° posto a +2.17.