Tennis: Federer torna agli Us Open per esibizione con Agassi, McEnroe e Roddick

08 Giu 2026 - 17:16
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Roger Federer (Svizzera) © Getty Images

Roger Federer (Svizzera) © Getty Images

Roger Federer parteciperà a un'esibizione agli US Open di quest'anno, tornando al torneo del Grande Slam che è l'unico giocatore ad aver vinto per cinque volte consecutive. Pochi giorni prima del suo ingresso nella International Tennis Hall of Fame, Federer giocherà a New York il 25 agosto. L'evento, intitolato 'Roger Federer: An Icon Returns to New York', vedrà la partecipazione anche di Andy Roddick, John McEnroe e Andre Agassi. L'annuncio è stato dato lunedì dalla USTA (United States Tennis Association). Roddick vinse gli US Open del 2003, l'anno prima che Federer iniziasse a dominare il torneo dal 2004 al 2008, conquistando 20 titoli del Grande Slam in singolare. L'ultima partecipazione di Federer agli US Open risale al 2019. "Tanti momenti indimenticabili della mia carriera sono accaduti a New York, e l'Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me", ha dichiarato in un comunicato. "Mi è mancato far parte di quell'atmosfera e sentire l'incredibile energia che i tifosi portano ogni anno", ha aggiunto. La cerimonia di introduzione nella Hall of Fame è prevista per il 29 agosto a Newport, Rhode Island.

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