Tennis: Errani-Paolini piegano il Giappone in doppio, Italia alle BJK Cup Finals

L'Italia campione in carica si qualifica per le Finals dellaBillie Jean King Cup battendo con un netto 3-0 il Giappone nel complesso sportivo Colle degli Dei a Velletri. Il punto decisivo arriva dal doppio con la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che ha battuto in 2 set le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama con il punteggio di 6-2, 7-5. Ieri nella prima giornata Elisabetta Cocciaretto (42 WTA) ha sconfitto 7-5, 6-3 Moyuka Uchijima (84) e ottenuto la prima vittoria in nazionale in Italia. Paolini (8) ha dominato poi 6-3, 6-1 Himeno Sakatsume (133) che aveva battuto nell'unico confronto diretto a Granby nel 2022 nell'unico precedente confronto diretto. L'Italia, che ha trionfato nelle ultime due edizioni, ha conquistato nel 2025 il sesto titolo complessivo in Billie Jean King Cup, dopo quelli del 2006, 2009, 2010 e 2024. E' diventata così la quarta nazione con almeno sei successi all'attivo nella manifestazione dopo USA (18), Repubblica Ceca (11) e Australia (7).