Tennis, Atp Baviera: ci sono anche Cobolli e Darderi

Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono al via nel tabellone principale del 'BMW Open' (ATP 500 - montepremi 2.561.110 euro) di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, n.58 ATP: tra l'azzurro ed il 34enne di Nyiregyhaza non ci sono precedenti. Il 24enne nato a Villa Gesell (Argentina), n.21 del ranking e sesto favorito del seeding, trova invece dall'altra parte della rete il cinese Zhizhen Zhang, n.240 ATP, in gara con il ranking protetto: anche in questo caso si tratta di una sfida inedita. A guidare il seeding è l'idolo di casa Alexander Zverev, n.3 ATP, campione in carica ma vincitore anche nel 2017 e nel 2018. La seconda testa di serie è lo statunitense Ben Shelton, n.8 ATP, finalista dodici mesi fa.