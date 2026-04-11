Tennis, Errani e Paolini: "Giocare in Italia è speciale. Si va a Shenzhen anche quest'anno!"

"Siamo felicissime, giocare in Italia è speciale: oggi c'è il pienone, grazie a tutti per il tifo, ci sostenete tutti i giorni e lo sentiamo tanto" ha detto Sara Errani a caldo, a SuperTennis, dopo la vittoria in doppio con Jasmine Paolini su Shuko Aoyama e Eri Hozumi che ha concluso di fatto il Qualifier contro il Giappone a Velletri e ha dato all'Italia un posto alla fase finale della Billie Jean King Cupdi Shenzhen. "Non è stato facile, soprattutto il secondo set, ho avuto un po' di alti e bassi ma siamo state lì, abbiamo giocato bene e deciso cosa fare. Si va a Shenzhen anche quest'anno!" ha detto una sorridente Paolini, che non vede l'ora di tornare in Cina dove le azzurre proveranno a conquistare il terzo titolo consecutivo. Nella fase più complessa dell'intero confronto, nel secondo set scandito da una serie di sei break in sei game, è stata decisiva l'intesa tra Sara e Jas. "In quei momenti è stato fondamentale supportarci a vicenda, capire i momenti dell'altra e aiutarci a mantenere alta l'energia. Dobbiamo anche ringraziare la squadra che da fuori ha fatto un gran tifo e il pubblico".