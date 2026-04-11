Tennis: BJK Cup, Gran Bretagna batte Australia e vola alle Finals

11 Apr 2026 - 11:29

La Gran Bretagna è la prima nazione qualificata per la fase finale di Billie Jean King Cup, grazie al 3-0 messo a segno in Australia, alla John Cain Arena, a Melbourne, in uno degli showcourt di Melbourne Park, teatro dell'Australian Open. Nella prima giornata della sfida tra due delle quattro nazioni ad aver preso parte a tutte le edizioni della manifestazione, la diciassettenne Mika Stojsavljevic ha sconfitto Talia Gibson, che in classifica la precede di oltre 200 posizioni, 7-6(4), 7-5. Poi successo in rimonta di Harriet Dart, 4-6, 6-3, 6-3, su Kimberly Birrell. Nella seconda Dart e Jodie Burrage chiudono il discorso battendo 6-3, 6-4 in doppio le specialiste Storm Hunter e Ellen Perez. L'Australia, che ha vinto sette volte la Billie Jean King Cup (1964-1965, 1968, 1970-1971, 1973-1974) ed è la terza nazione più titolata nella storia della manifestazione dietro USA (18) e Repubblica Ceca (11), non sarà di scena in Cina. La Gran Bretagna proverà invece a conquistare il primo titolo nella sua storia in Billie Jean King Cup.

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