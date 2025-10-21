Logo SportMediaset

Tennis, entusiasmo a Vienna per Sinner: "Sto bene, darò il massimo"

21 Ott 2025 - 08:19

Spiegato, in conferenza stampa, il motivo della rinuncia alla Coppa Davis -"Io e il mio team abbiamo preso questa decisione perché la stagione, alla fine dell'anno, è piuttosto lunga e ho bisogno di una pausa extra per iniziare prima la preparazione" ha spiegato Sinner. Negli ultimi due anni, ha detto, il lavoro nella pausa tra le stagioni "non è stata ottimale" - il n.2 del mondo è stato accolto con entusiasmo dai fan durante la sua prima sessione di allenamento alla Marx Halle. L'altoatesino non ha nascosto quanto significhi per lui l'Erste Bank Open. "Ho molti ricordi positivi di questo torneo - le sue parole - anni fa mi ha aiutato con le wild card ed è qui che ho sollevato il trofeo due anni fa. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, e cercherò di giocare il mio miglior tennis qui. Sono pronto e spero in una grande settimana", ha aggiunto Sinner, accompagnato a Vienna dai suoi genitori, che qui vinse il titolo nel 2023 dopo una memorabile finale contro Daniil Medvedev. Sinner ha inoltre sottolineato il suo legame speciale con la capitale austriaca. "Il torneo non è lontano da casa - sono solo circa sei ore di macchina. Vienna è un bellissimo evento per concludere la stagione, anche per la mia famiglia. Il pubblico ti dà davvero una mano quando sei stanco o quando le cose non vanno come vorresti. Spero che l'atmosfera sia fantastica come negli anni passati". L'ATP 500 di Vienna si gioca sul duro indoor, uno scenario che esalta le qualità dell'azzurro. "Al coperto non devi tener conto del sole, del vento o di altre condizioni esterne. La palla rimbalza sempre nello stesso modo. Le condizioni sono molto equilibrate per entrambi i giocatori. Il mio stile di gioco si adatta molto bene alle condizioni indoor: posso colpire sia di diritto che di rovescio molto velocemente. Ma al giorno d'oggi dipende anche molto dal servizio" ha detto l'altoatesino. A proposito del servizio, ha aggiunto, "abbiamo modificato parecchio il ritmo e il lancio di palla. Sta andando bene in questo momento, ma non è ancora un colpo con cui mi senta completamente a mio agio". Dal punto di vista delle strategie di gioco, Sinner ha sottolineato come nelle partite indoor "hai meno tempo. Serve un buon equilibrio tra quello che sei come giocatore e ciò che vuoi cambiare. Bisogna essere cauti in questo". A Vienna non ci sarà Carlos Alcaraz. I due potranno ritrovarsi di fronte solo al Masters 1000 di Parigi prima delle Nitto ATP Finals. "Mi piace giocare contro di lui, mi motiva. Ogni volta ricevi nuove informazioni su cosa migliorare - ha detto Sinner -. Devi giocare il tuo miglior tennis, altrimenti perdi. Comunque qui a Vienna ci sono molti giocatori forti. È sempre un percorso difficile, anche se non sembra. Devi giocare al 100%, altrimenti non arrivi in finale".

