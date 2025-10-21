Logo SportMediaset

Milano-Cortina: a Fieramilano Rho apre il primo Infopoint

21 Ott 2025 - 10:20

È aperto da oggi a Fieramilano-Rho il primo punto informativo dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nato su proposta di Fondazione Fiera Milano, accoglierà gli oltre due milioni e mezzo di visitatori che nei prossimi mesi visiteranno una delle numerose fiere in programma. "Essere presenti anche in un luogo strategico come questo contribuirà a garantire tutte le informazioni necessarie a una platea davvero numerosa e importante", commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che lo ha inaugurato con il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. Nei poco più di tre mesi che mancano all'evento olimpico, le migliaia di persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sull'evento, sapere dove e quando si svolgeranno le competizioni, come muoversi facilmente e come acquistare i biglietti delle singole gare, grazie a un QR code che rimanda direttamente alla biglietteria ufficiale. "L'apertura di questo punto informativo - osserva Bozzetti - conferma la forte sinergia che si è creata con Fondazione Milano Cortina 2026 e ribadiamo con orgoglio la scelta che ci ha portati a essere una delle realtà che potrà ospitare questa incredibile manifestazione. Crediamo fortemente che le fiere debbano essere luogo di incontro e dialogo, e pensiamo che avere uno spazio dedicato ai Giochi possa avvicinare i visitatori delle manifestazioni di Fiera a questo importante appuntamento, che saprà coinvolgere i cittadini e tutto il territorio, rafforzando ancor più l'attrattività della città e della Regione".

