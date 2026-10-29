Tennis: Djokovic esce a Basilea ma sorride per la sconfitta di Jodar

Novak Djokovic esce al secondo turno del torneo Atp 500 di Basilea, perdendo con il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 (7/4), 5-7, 6-7 (5/7). Il 39enne serbo perde così punti preziosi nella corsa per qualificarsi alle Atp Finals di novembre a Torino riservate ai primi otto giocatori della classifica dell'anno con l'esclusione di Jannik Sinner, ritiratosi per l'infortunio al ginocchio. Djokovic occupa attualmente l'11mo posto in gara, ma può trarre consolazione dalla sconfitta dello spagnolo Rafael Jodar, nono in classifica, eliminato anche lui al secondo turno a Basilea.