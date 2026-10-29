Tennis: Djokovic esce a Basilea ma sorride per la sconfitta di Jodar

29 Ott 2026 - 23:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Novak Djokovic esce al secondo turno del torneo Atp 500 di Basilea, perdendo con il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 (7/4), 5-7, 6-7 (5/7). Il 39enne serbo perde così punti preziosi nella corsa per qualificarsi alle Atp Finals di novembre a Torino riservate ai primi otto giocatori della classifica dell'anno con l'esclusione di Jannik Sinner, ritiratosi per l'infortunio al ginocchio. Djokovic occupa attualmente l'11mo posto in gara, ma può trarre consolazione dalla sconfitta dello spagnolo Rafael Jodar, nono in classifica, eliminato anche lui al secondo turno a Basilea. 

Ultimi video

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:29
Finali Wnba, Atlanta-Golden State 80-69. Niente da fare per Zandalasini, si va a gara-7
23:25
Tennis, Cobolli: "Lacrime per la delusione. Farò gli esami ma conto di giocare già a Parigi"
23:18
Tennis: Djokovic esce a Basilea ma sorride per la sconfitta di Jodar
23:02
Tennis, Berrettini ai quarti di Vienna. Cobolli si ritira in lacrime
20:24
Tennis, Musetti fuori agli ottavi a Vienna: ko in tre set contro Fery