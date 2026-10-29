Tennis, Berrettini ai quarti di Vienna: Cobolli si ritira in lacrime

Finisce dopo appena 7 game il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Il più giovane dei due tennisti romani si è ritirato per infortunio nel corso della sfida con l'amico agli ottavi del torneo Atp 500 di Vienna. Il 24enne, numero 6 mondiale, ha avvertito un dolore ad una gamba sinistra (già visibilmente fasciata prima del match) in chiusura del primo set: la partita era sul punteggio di 5-2 a favore di Berrettini. Cobolli si è fermato a piangere in panchina prima di lasciare il campo tra gli applausi del pubblico. Berrettini lo ha raggiunto ed ha provato a consolarlo. L'azzurro, numero 48 Atp, affronterà ai quarti l'australiano Alex De Minaur (n.10)