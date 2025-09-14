Tennis, Coppa Davis: gli Usa eliminati a sorpresa dalla Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca ha sconfitto 3-2 gli Stati Uniti in Florida e si è qualificata per le finali di Coppa Davis, in programma a Bologna il prossimo novembre. Sotto 2-1 a Delray Beach dopo la prima giornata, i cechi hanno vinto gli ultimi due incontri, dando un'altra delusione ad una squadra che detiene il record di vittorie nella competizione (32 titoli) ma non vincono dal 2007. Jiri Lehecka, numero 16 del mondo, ha battuto Frances Tiafoe (n.29) e Taylor Fritz (n.5), il quale ha invece avuto la meglio su Jakub Mensik mentre nel doppio Krajicek e Ram si erano imposti sulla coppia formata da Machac e Mensik. E' stato quest'ultimo, nel match decisivo, a regalare la finale ai suoi battendo Tiafoe per 6-1, 6-4. Finora, anche Germania, Argentina, Austria e Francia si sono qualificate per la finale a otto squadre che si giocherà in casa della squadra campione in carica, l'Italia.