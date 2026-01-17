Logo SportMediaset

Tennis: Cocciaretto conquista torneo Wta Hobart, Jovic ko in finale

17 Gen 2026 - 09:18
© Getty Images

© Getty Images

Elisabetta Cocciaretto conquista il torneo Wta 250 sul cemento di Hobart, in Australia. In finale, l'anconetana, numero 80 della classifica mondiale, ha battuto la statunitense Iva Jovic (numero 30) in due set, in poco più di un'ora e mezzo di gioco, con un doppio 6-4. Per l'azzurra si tratta del secondo titolo WTA della carriera, dopo il trionfo nel WTA 250 di Losanna nel 2023. Con questo successo guadagnerà 24 posizioni nel ranking, salendo dalla numero 80 alla 56 del mondo.

"Questa settimana è stata davvero inaspettata. Sono venuta a Hobart senza avere aspettative, provando a giocare quante più partite possibili. Ho giocato sette match di fila e sono davvero felice per come è andata questa settimana. Gli Australian Open saranno difficili, proverò a rimanere concentrata e a dare il mio meglio. Vediamo che cosa accadrà", ha detto.

