Non c'è pace per Berrettini, si ritira dall'Australian Open: "Mi dispiace"

17 Gen 2026 - 09:27
Brutto colpo prima di cominciare. Matteo Berrettini è costretto a saltare l'Australian Open 2026. L'ex numero 6 del mondo si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione per un problema agli addominali, dopo aver annullato la conferenza stampa prevista in occasione del media day. "Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto" ha dichiarato. Il romano avrebbe dovuto affrontare lunedì Alex De Minaur in un attesissimo primo turno. L'australiano, invece, debutterà contro il lucky loser statunitense Mackenzie McDonald. I primi dubbi erano iniziati venerdì, quando Berrettini ha alzato bandiera bianca dopo una partita contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer al Red Bull Bassline, uno degli eventi collaterali nella Opening Week dell'Australian Open, come il One Point Slam. Berrettini, protagonista del trionfo dell'Italia in Coppa Davis a novembre, salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.

matteo berrettini
australian open

