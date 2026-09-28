Tennis: Atp Pechino, senza Sinner c'è Safiullin sulla strada di Cobolli

28 Set 2026 - 10:21
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Senza Jannik Sinner, Flavio Cobolli è l'unico italiano in tabellone al China Open, l'ATP 500 di Pechino in programma sul duro al Beijing Olympic Green Tennis Center, l'impianto realizzato nella capitale cinese per i Giochi Olimpici del 2008, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre (montepremi $4.089.385). Fresco di successo nella Laver Cup con il Team Europa, Cobolli guarda al grande obiettivo della stagione, la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino, come ha confermato a SuperTennis a Londra.

Al primo turno il romano, testa di serie numero 4, affronterà Roman Safiullin. Il suo percorso potrebbe poi proseguire contro Andrey Rublev al secondo turno e Alex De Minaur, testa di serie numero 5, ai quarti.

Cobolli è nella parte bassa, caratterizzata dalla presenza della testa di serie numero 2 Felix Auger-Aliassime che debutterà contro Karen Khachanov con l'obiettivo di riscattare la sconfitta al secondo turno dello US Open. Nella parte alta Alexander Zverev, testa di serie numero 1, potrebbe incontrare nei quarti Novak Djokovic, campione più titolato nella storia del torneo, che a Pechino non ha mai perso nemmeno una partita.

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