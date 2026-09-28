Tennis: anche Fognini ad esibizione Rafa Nadal Academy Slam con Team Murray

Fabio Fognini prenderà parte al Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato 3 ottobre presso la Rafa Nadal Academy di Manacor (Maiorca) in occasione del decimo anniversario dell'Academy. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico, che affronterà il Team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Al momento, il Team Rafa è composto dallo stesso Rafa Nadal e dal francese Richard Gasquet. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli ultimi due componenti della squadra guidata dal vincitore di 22 titoli del Grande Slam, che tornerà a disputare un incontro dopo il ritiro avvenuto in occasione delle Finals di Coppa Davis 2024, completando così il quadro degli otto giocatori che prenderanno parte all'esibizione.