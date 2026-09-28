Tennis: anche Fognini ad esibizione Rafa Nadal Academy Slam con Team Murray

28 Set 2026 - 12:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Fabio Fognini prenderà parte al Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato 3 ottobre presso la Rafa Nadal Academy di Manacor (Maiorca) in occasione del decimo anniversario dell'Academy. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico, che affronterà il Team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Al momento, il Team Rafa è composto dallo stesso Rafa Nadal e dal francese Richard Gasquet. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli ultimi due componenti della squadra guidata dal vincitore di 22 titoli del Grande Slam, che tornerà a disputare un incontro dopo il ritiro avvenuto in occasione delle Finals di Coppa Davis 2024, completando così il quadro degli otto giocatori che prenderanno parte all'esibizione.

Ultimi video

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:08
Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

02:31
Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la vetta della tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la tappa di Polignano

03:10
Red Bull Cliff Diving: impeccabile Lichtenstein, ma la vittoria sfuma di un soffio

Red Bull Cliff Diving: Lichtenstein impeccabile, ma la vittoria sfuma di un soffio

02:21
Redbull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Red Bull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Red Bull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Red Bull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Red Bull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

02:05
Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

I più visti di Altri Sport

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

Red Bull Cliff Diving a Polignano: 45mila persone in delirio, Heslop campione del mondo

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:35
Tennis: Tokyo, Sonego non passa le qualificazioni
13:24
Arti marziali: da 9 a 11/10 a Ostia campionati europei Wmo Muay Thai
12:15
Agassi-Cobolli, siparietto in Laver Cup: "Flavio sei bellissimo"
12:09
Tennis: anche Fognini ad esibizione Rafa Nadal Academy Slam con Team Murray
Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024
11:15
Tennis: classifica Wta, Paolini resta al 20° posto