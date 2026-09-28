Agassi-Cobolli, siparietto in Laver Cup: "Flavio sei bellissimo"

Show di Andre Agassi in Laver Cup: il capitano di Team World scherza con Zverev e Cobolli scatenando le risate dei tifosi

28 Set 2026 - 12:15
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Nonostante la sconfitta subita da Team World contro Team Europe nella Laver Cup - trascinato al trionfo finale da Alexander Zverev a Londra -, Andre Agassi è diventato il grande protagonista della cerimonia di premiazione regalando uno show indimenticabile al microfono. Il leggendario tennista statunitense, capitano del team sconfitto, ha riservato elogi e pungenti battute agli avversari, senza risparmiare nessuno con la sua travolgente ironia.

Se con Zverev Agassi al mondo ha scherzato sulla sua tendenza a recriminare ("È bello vederti vincere il tuo primo Slam, così in conferenza non ti sento più piangere e lamentare che sei il numero 3 del mondo e non vali niente"), l'imbarazzo più divertente della serata è toccato a Flavio Cobolli.

Rivolgendosi all'azzurro, Agassi ha interrotto il filo del discorso per concedersi un complimento esplicito che ha fatto scoppiare a ridere la O2 Arena e lo stesso tennista romano: "Quanto sei bello, Flavio! Cavolo che bel ragazzo che sei, se ti guardo troppo mi fai perdere il filo dei pensieri!". 

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