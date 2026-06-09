Tennis: Bjk Cup Finals, giovedi il sorteggio, Italia testa di serie n.1

Giovedì verrà svelato il tabellone delle Billie Jean King Cup Finals 2026, in programma dal 22 al 27 settembre. L'Italia, che occupa la posizione numero 1 nel ranking per nazioni sarà la prima testa di serie. In base a questa classifica, le altre teste di serie saranno, nell'ordine, Gran Bretagna (n.2), Ucraina e Spagna. Come in un tradizionale tabellone tennistico, l'Italia sarà nel primo slot (primo quarto), la Gran Bretagna nell'ultimo; Ucraina e Spagna saranno inserite per sorteggio nel secondo e nel terzo quarto. Ciascuna delle quattro nazioni affronterà una delle altre quattro qualificate: Repubblica Ceca, Kazakistan, Belgio e Cina.