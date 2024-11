Lucia Bronzetti batte 6-2 6-4 Viktoria Hruncakova e porta l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup. L'italiana, numero 78 del mondo, ha avuto la meglio sulla meno quotata atleta slovacca che è numero 159 del ranking Wta. Ancora una vittoria in questa fase finale del torneo per la riminese, schierata a sorpresa in semifinale dalla capitana Tathiana Garbin. (ANSA).