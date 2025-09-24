Tennis, Berrettini torna a vincere all'esordio a Tokyo

Matteo Berrettini torna a vincere e lo fa all'esordio del torneo ATP 500 di Tokyo. Il romano ha battuto al 1° turno lo spagnolo Jaume Munar, 40 del seeding, con i parziali di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza. Per Matteo si tratta del primo successo dopo oltre quattro mesi: l'ultimo risaliva infatti al 10 maggio, 1° turno degli Internazionali d'Italia contro il britannico Jacob Fearnley. Per l'azzurro una prova convincente sotto ogni punto di vista, come dimostrano le statistiche: 9 ace, 65% di prime in campo, 8 palle break salvate e soprattutto 32 vincenti, di cui 23 con l'amato dritto. Al 2° turno attende uno tra il norvegese Casper Ruud (n.12 del ranking e 4 del seeding) e la wild-card giapponese Shintaro Mochizuki (n.106 ATP).