Snowboard, Chloe Kim infortunata alla spalla: "Ma a Milano Cortina ci sarò"

13 Gen 2026 - 21:45

La snowboarder statunitense Chloe Kim afferma di essere "pronta a partire" per le Olimpiadi nonostante la rottura del labbro glenoideo della spalla durante un allenamento la scorsa settimana in Svizzera. La due volte medaglia d'oro nell'halfpipe ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, dicendo di non essere sorpresa di aver scoperto di essersi rotta la zona che tiene insieme la spalla. Si dice dispiaciuta di non poter tornare a fare snowboard prima dei Giochi, ma di essere in Italia a cercare di conquistare il suo terzo titolo olimpico consecutivo. 

01:47
Superlega, vola Perugia

01:35
Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

01:08
Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

01:09
3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

01:47
Superlega, vola Perugia

