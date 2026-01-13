Snowboard, Chloe Kim infortunata alla spalla: "Ma a Milano Cortina ci sarò"

La snowboarder statunitense Chloe Kim afferma di essere "pronta a partire" per le Olimpiadi nonostante la rottura del labbro glenoideo della spalla durante un allenamento la scorsa settimana in Svizzera. La due volte medaglia d'oro nell'halfpipe ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, dicendo di non essere sorpresa di aver scoperto di essersi rotta la zona che tiene insieme la spalla. Si dice dispiaciuta di non poter tornare a fare snowboard prima dei Giochi, ma di essere in Italia a cercare di conquistare il suo terzo titolo olimpico consecutivo.