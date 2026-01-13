Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard, Cdm: Moioli guida team azzurro nella duplice prova di Dongbeiya

13 Gen 2026 - 21:16

Oltre un mese dopo il debutto stagionale di Cervinia, la Coppa del Mondo di SnowBoardCross è pronta a ritornare sulla scena e lo farà a partire da venerdì 16 gennaio nella cinese Dongbeiya che ospiterà una duplice sfida. Il programma della tappa cinese si aprirà venerdì con i turni di qualificazione in vista di gara 1, prevista sabato 17 a partire dalle 6 italiane. Domenica quindi è in programma la seconda sfida, con le finali sempre alle 6 precedute dal relativo turno di qualificazione. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato dieci atleti: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari. Appuntamento in Coppa Europa nella turca Erzincan invece per il sestetto formato da Octavian Buda, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Matteo Rezzoli e Chiara Bosia.

Ultimi video

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:20
A S.Giorgio su Legnano torna il Campaccio, corsa campestre glocal
21:56
Sci alpino, Cdm donne: vittoria n° 107 per Shiffrin a Flachau, l'azzurra Della Mea 11.a
21:45
Snowboard, Chloe Kim infortunata alla spalla: "Ma a Milano Cortina ci sarò"
21:16
Snowboard, Cdm: Moioli guida team azzurro nella duplice prova di Dongbeiya
20:29
Snowboard, CdM: Bormolini e Dal Masso, doppietta azzurra slalom parallelo Bad Gastein