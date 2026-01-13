Snowboard, Cdm: Moioli guida team azzurro nella duplice prova di Dongbeiya

Oltre un mese dopo il debutto stagionale di Cervinia, la Coppa del Mondo di SnowBoardCross è pronta a ritornare sulla scena e lo farà a partire da venerdì 16 gennaio nella cinese Dongbeiya che ospiterà una duplice sfida. Il programma della tappa cinese si aprirà venerdì con i turni di qualificazione in vista di gara 1, prevista sabato 17 a partire dalle 6 italiane. Domenica quindi è in programma la seconda sfida, con le finali sempre alle 6 precedute dal relativo turno di qualificazione. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato dieci atleti: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari. Appuntamento in Coppa Europa nella turca Erzincan invece per il sestetto formato da Octavian Buda, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Matteo Rezzoli e Chiara Bosia.