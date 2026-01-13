Sci alpino, Cdm donne: vittoria n° 107 per Shiffrin a Flachau, l'azzurra Della Mea 11.a

Lo slalom notturno di Flachau, valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino, e' stato vinto da una sempre più' incredibile MIkaela Shiffrin in 1.50.52. E' la sua sesta vittoria stagionale che la fa volare a quota 107 in carriera. Con lei sul podio l'altra statunitense Paula Moltzan in 1.50.93 l' austriaca Katharina Truppe in 1.51.17 Per l'Italia - nonostante un grave errore nella seconda manche - una molto combattiva Lara Della Mea ha chiuso ancora una volta come miglior azzurra , 11/a in 1.53.31. In classifica anche Martina Peterlini, 16/a in 1.54.35. Lara Colturi, che corre con i colori dell'Albania ma è italiana, si è piazzata ottava dopo una bella rimonta grazie al miglior tempo della seconda manche. La Coppa del mondo passa ora in Italia per due gare veloci per le ragazze jet azzurre capitanate da Sofia Goggia: a Tarvisio sabato discesa e domenica superG.