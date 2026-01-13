A S.Giorgio su Legnano torna il Campaccio, corsa campestre glocal

Il Campaccio è anche un generatore di cultura sportiva, inclusione e sostenibilità. "Da quasi settant'anni - ha osservato Picchi - questa corsa racconta la capacità del territorio di unire tradizione, innovazione e passione sportiva, attirando atleti di livello mondiale e migliaia di appassionati. Non si limita alla competizione ma promuove educazione, consapevolezza e approfondimento. I seminari dedicati ai temi climatici e alla performance, insieme ai nuovi progetti sulla sostenibilità, mostrano una visione moderna e responsabile per un evento che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia". La manifestazione è stata insignita della World Heritage Plaque. Ancora tra i riconoscimenti l'Award di Manager Sportivi Associati 2025 come Evento Sostenibile, identità riconosciuta anche dallo standard internazionale Athletics for a Better World, primo cross al mondo. Anche la società organizzatrice, US Sangiorgese, è stata premiata con la "Stella d'Oro al Merito Sportivo", grazie ad una storia di dedizione e passione per l'attività sportiva e la sua natura multidisciplinare. Forte è il senso di appartenenza con il territorio, un legame forte tra U.S. Sangiorgese e della sua comunità.