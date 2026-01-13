A S.Giorgio su Legnano torna il Campaccio, corsa campestre glocal

Sabato 24 e domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) torna il 'Campaccio Cross Country', corsa campestre "gold" del circuito Cross Country Tour World Athletics. L'evento è stato presentato oggi a Milano, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. L'edizione 2026 si caratterizza per il cambio della data rispetto al tradizionale appuntamento del 6 gennaio, per evitare la sovrapposizione con i Campionati Mondiali di Corsa Campestre di Tallahassee (Florida, Usa) e garantire così la presenza dei migliori specialisti a livello globale. L'ultima edizione del 6 gennaio 2025 era stata vinta dall'azzurra Nadia Battocletti, testimonial dell'evento, che ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio dopo 31 anni.
"Torna il Campaccio, la corsa campestre più 'glocal' d'Italia - ha sottolineato Picchi - un evento contemporaneamente globale e locale, capace di generare valore per la comunità di San Giorgio su Legnano (MI) e proiettare, allo stesso tempo, la Lombardia nel cuore dell'atletica internazionale".
"Il Campaccio - ha aggiunto il sottosegretario sottolineando il valore sociale dell'evento - è un esempio virtuoso di sport come strumento di comunità: 6.500 spettatori nella precedente edizione, 140 volontari, gare inclusive riconosciute da Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e un'intera giornata dedicata alle prove non competitive. È la dimostrazione concreta che lo sport può essere davvero di tutti e per tutti".
Il Campaccio è anche un generatore di cultura sportiva, inclusione e sostenibilità. "Da quasi settant'anni - ha osservato Picchi - questa corsa racconta la capacità del territorio di unire tradizione, innovazione e passione sportiva, attirando atleti di livello mondiale e migliaia di appassionati. Non si limita alla competizione ma promuove educazione, consapevolezza e approfondimento. I seminari dedicati ai temi climatici e alla performance, insieme ai nuovi progetti sulla sostenibilità, mostrano una visione moderna e responsabile per un evento che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia". La manifestazione è stata insignita della World Heritage Plaque. Ancora tra i riconoscimenti l'Award di Manager Sportivi Associati 2025 come Evento Sostenibile, identità riconosciuta anche dallo standard internazionale Athletics for a Better World, primo cross al mondo. Anche la società organizzatrice, US Sangiorgese, è stata premiata con la "Stella d'Oro al Merito Sportivo", grazie ad una storia di dedizione e passione per l'attività sportiva e la sua natura multidisciplinare. Forte è il senso di appartenenza con il territorio, un legame forte tra U.S. Sangiorgese e della sua comunità.
Il Campaccio sarà anche 'POPolare' grazie ai due eventi speciali del sabato mattina quali la 5K Charity Run 'Corri con i campioni e il 6° Nordic Walking Sangiorgese. Una definizione calzante per una manifestazione che ha tutto il carattere del prestigio acquisito nelle tante edizioni che hanno fatto la storia, dei nomi di atleti di straordinaria caratura e dei riconoscimenti che la collocano tra le gare che, allo stesso tempo, hanno saputo evolversi e stare al passo coi tempi.