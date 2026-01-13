Freestyle e snowboard, anche Matteoli sfida l'estremo a Sella Nevea

La difficoltà non consisteva solo nel percorso in sé: in diversi passaggi gli atleti si sono infatti trovati a transitare a pochi metri l’uno dall’altro, con la necessità di sincronizzare a vicenda velocità e spazi in margini di manovra ridottissimi. “L’autocontrollo mentale in queste condizioni è stato fondamentale – sottolinea Matteoli – anche senza soffrire di vertigini, guardare giù verso il vuoto durante le run avrebbe impattato negativamente sulla fluidità di esecuzione. Perciò, ho preferito tenere lo sguardo sempre fisso in avanti e concentrarmi esclusivamente sulla direzione di marcia”. Tra le installazioni, tutti i rider hanno ritenuto che la più complessa da interpretare (tecnicamente e mentalmente) sia stata la Gap Rail, una “ringhiera” di circa sette metri sospesa sopra uno strapiombo di oltre cento metri. Si trattava del punto in cui la possibilità d’errore era ridotta al minimo: un atterraggio impreciso o una perdita della linea ideale avrebbero comportato l’interruzione immediata della run. In tutto ciò, sempre Matteoli ha sottolineato la sfida nella sfida costituita dalla gestione mentale del rischio. Pur non essendo una “gara” in senso stretto (non è stata stilata alcuna classifica), la performance ha richiesto concentrazione e accuratezza paragonabili a quelle di una “normale” competizione di slopestyle, col “salto quantico” mentale e fisico della conformazione ambientale estrema, tale da non permettere sperimentazioni “in corso d’opera” o tentativi “a vuoto”: l’approccio poteva essere solo “all in”, tutto e subito. Come evidenziato anche dagli altri rider coinvolti, prima di arrivare a eseguire una run completa è stato necessario un periodo di familiarizzazione con il terreno, per rimuovere dalla testa i blocchi mentali e comprendere come meglio tracciare le linee e le transizioni.