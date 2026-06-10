Tennis, Bellucci: "Felice per il successo, ora bisogna continuare a colpire forte"

"Sono molto contento di questa vittoria, e credo di aver giocato meglio rispetto all'esordio. Yannick ha giocato un gran secondo set, è salito di livello, ma sono rimasto composto in avvio di terzo set e questo mi rende felice per questo successo". Così l'azzurro Mattia Bellucci che approda ai quarti del Boss Open di Stoccarda contro il tedesco Yannick Hanfmann - 7-5 6-7(4) 6-2, vittoria seppur agevolata da un acciacco alla schiena del suo rivale. Ora c'è l'attesa per la scoperta del nome del suo nuovo avversario, se sarà lo spagnolo Landaluce o il n.9 del mondo Taylor Fritz. "Preferirei non affrontare nessuno dei due - ha dichiarato Ballucci a caldo a fine match - Landaluce mi ha battuto a Roma e Fritz è un gran giocatore. Io proverò a concentrarmi su me stesso e a fare del mio meglio. Sono contento di quanto fatto durante la settimana, continuerò a rincorrere ogni palla e a colpire forte per provare a metter loro un po' di pressione", ha dichiarato l'azzurro.