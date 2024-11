TENNIS: AZZURRE RIENTRATE A ROMA

Sorrisi, abbracci, urla di gioia. Le "ragazze d'Italia", neo campionesse del mondo di tennis, dopo la conquista ieri a Malaga della "Billie Jean King Cup", la quinta nel palmares azzurro, sono tornate nel primo pomeriggio in Italia. All'aeroporto di Fiumicino sono sbarcate la Ct Tathiana Garbin, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, assieme a tutto il team azzurro. "Questo ritorno da campionesse in Italia ha un sapore speciale - ha detto Garbin all'arrivo - Abbiamo vissuto questa settimana fantastica, vivendo assieme tutte le emozioni, sorridendo, con tanto impatto emotivo. Sono veramente orgogliosa di queste ragazze che hanno scritto la storia del tennis italiano". Cocciaretto ricorda un momento particolare: "Ero accanto a Martina quando Jasmine era sul 4 a 1 nel secondo set e ripensavamo a Tallin, a quattro anni fa, con la Romania: tutte esperienze formative che ci hanno aiutato a crescere tutte quante". "Io sono la più giovane del gruppo e devo ancora imparare, fare esperienza e confrontarmi con loro è sicuramente importante per me: voglio condividere questo ora che ho raggiunto uno dei miei più grandi sogni. Salire lì ed alzare quel Trofeo è l'emozione più bella che ho mai provato", ha aggiunto. Per Trevisan "è un grandissimo momento per il tennis italiano: in questo gruppo ci ho sempre creduto. Sapevo che, prima o poi, con tutto l'impegno e la dedizione che ci mettiamo saremmo arrivate a qualcosa di grande. Ed ieri lo abbiamo visto". Ritirati i bagagli, il "rompete le righe" dopo la straordinaria avventura azzurra, tra grandi abbracci e gli arrivederci, prima di un meritato periodo di riposo e di affrontare una nuova impegnativa stagione agonistica.