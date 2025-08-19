Logo SportMediaset
Tennis, Us Open: 5 italiani in campo per 1° turno qualificazioni

19 Ago 2025 - 14:05

Si completa oggi il primo turno delle qualificazioni dello US Open: sono cinque gli italiani che scenderanno in campo oggi per provare a entrare nel tabellone principale. La prima a scendere in campo è Nuria Brancaccio che affronta l'australiana Priscilla Hon (n.132). Toccherà poi a Giulio Zeppieri (260) contro i libanese Hady Habib (165): l'azzurro quest'anno ha già superato le qualificazioni a Parigi e a Wimbledon. Nel pomeriggio scenderà in campo Lucrezia Stefanini (143) contro l'australiana Diatchenko (407) che ha già battuto in due precedenti confronti diretti. Proverà a entrare nel mail draw anche Stefano Travaglia contro lo statunitense Martin Damm (429) che ha già sconfitto nei quarti al Challenger di Coblenza sul duro indoor nel 2024. Ultima azzurra in campo la ventenne Giorgia Pedone (255) contro la polacca Maja Chwalinska (180). 

