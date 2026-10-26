Tennis, Atp Vienna: Berrettini batte Etcheverry e vola agli ottavi

26 Ott 2026 - 15:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Buona la prima per Matteo Berrettini nell'Erste Bank Open' di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.797.985 euro), uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Il 30enne romano, n.48 del ranking, ha battuto per 6-4, 6-4, in un'ora e 23 minuti di partita, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.29 ATP. Berrettini troverà al secondo turno - non prima di mercoledì - o Flavio Cobolli, n.6 del ranking e 4 del seeding, o il bulgaro Grigor Dimitrov, n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card.

Nel primo pomeriggio di lunedì, proprio mentre Berrettini era in campo, è arrivata la notizia della sua esclusione dai convocati della Coppa Davis 2026. Filippo Volandri ha infatti scelto Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre ai due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Leggi anche

Coppa Davis, i convocati dell'Italia: ci sono Musetti e Cobolli, out Berrettini

tennis
atp vienna
matteo berrettini

Ultimi video

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

01:22
L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

01:39
MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

01:23
MCH SUPERCOPPA VOLLEY FEMMINILE: CONEGLIANO SUONA LA NONA 24/10 MCH

Conegliano vince la nona Supercoppa italiana: che festa

02:09
DICH TAMBERI ATLETA EUROPEO DELL'ANNO P DICH

Tamberi: "Una vittoria per tutto il movimento dell'atletica azzurra"

01:50
MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS MUSETTI-COBOLLI SEMI LIONE 24/10 MCH

A Lione Musetti vince il derby con Cobolli e va in finale

MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

L'Nfl su Mediaset: lo show sbarca a Parigi

Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

MCH BOXE LB MICELI PER SITO 24/10 MCH

Lorenzo Berlusconi fa dieci vittorie su dieci incontri

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:26
Tennis, Atp Vienna: Berrettini batte Etcheverry e vola agli ottavi
15:03
Street dance, il francese Willis vince la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style 2026
14:44
America's Cup: Francesco Bruni lascia Luna Rossa, passa a Team Alinghi
12:17
MotoGP, Martin: "E' ancora dura, ma continuo a lottare"
11:17
Sci, Cdm: Plancker assume il ruolo di direttore Fis per le gare maschili