Tennis, Atp Vienna: Berrettini batte Etcheverry e vola agli ottavi

Nel primo pomeriggio di lunedì, proprio mentre Berrettini era in campo, è arrivata la notizia della sua esclusione dai convocati della Coppa Davis 2026. Filippo Volandri ha infatti scelto Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre ai due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.