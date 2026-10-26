Tennis, Atp Vienna: Berrettini batte Etcheverry e vola agli ottavi

Buona la prima per Matteo Berrettini nell'Erste Bank Open' di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.797.985 euro), uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Il 30enne romano, n.48 del ranking, ha battuto per 6-4, 6-4, in un'ora e 23 minuti di partita, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.29 ATP. Berrettini troverà al secondo turno - non prima di mercoledì - o Flavio Cobolli, n.6 del ranking e 4 del seeding, o il bulgaro Grigor Dimitrov, n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card.
Nel primo pomeriggio di lunedì, proprio mentre Berrettini era in campo, è arrivata la notizia della sua esclusione dai convocati della Coppa Davis 2026. Filippo Volandri ha infatti scelto Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre ai due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.