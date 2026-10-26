Coppa Davis, i convocati dell'Italia: ci sono Musetti e Cobolli, out Berrettini

Matteo Berrettini non farà parte della squadra dell'Italia per le fasi finali di Coppa Davis. Nella corsa al quarto titolo consecutivo, Filippo Volandri ha infatti convocato Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre ai due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'appuntamento è dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ovviamente, non ci sarà nemmeno Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, già assente nel trionfo del 2025, è infatti da tempo ai box per l'infortunio al ginocchio e ha annunciato che il suo 2026 è finito.