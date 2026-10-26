TENNIS

Coppa Davis, i convocati dell'Italia: ci sono Musetti e Cobolli, out Berrettini

Le scelte di Volandri per le sfide di Bologna (24-29 novembre): confermati i doppisti Bolelli e Vavassori, ok Darderi 

26 Ott 2026 - 14:44
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© italyphotopress

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Matteo Berrettini non farà parte della squadra dell'Italia per le fasi finali di Coppa Davis. Nella corsa al quarto titolo consecutivo, Filippo Volandri ha infatti convocato Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre ai due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'appuntamento è dal 24 al 29 novembre a Bologna. Ovviamente, non ci sarà nemmeno Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, già assente nel trionfo del 2025, è infatti da tempo ai box per l'infortunio al ginocchio e ha annunciato che il suo 2026 è finito.

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 Gli azzurri, vincitori delle ultime tre edizioni della competizione, proveranno a calare il poker davanti al pubblico di casa nella Final 8 alla BolognaFiere Arena. L'Italia, testa di serie numero uno, farà il proprio esordio nei quarti di finale mercoledì 25 novembre alle 16 contro la Corea del Sud.

In caso di successo, la squadra di Volandri tornerà in campo per affrontare in semifinale la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Canada. Dall'altra parte del tabellone Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna: gli azzurri potranno quindi incrociare spagnoli o tedeschi soltanto in un'eventuale finale, in programma domenica 29 novembre alle 15.

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