Street dance, il francese Willis vince la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style 2026

Willis: dalla finale nazionale francese al titolo mondiale

Il percorso di Willis verso il titolo mondiale è iniziato con la vittoria della finale nazionale francese di Red Bull Dance Your Style. A Zurigo, il giovane ballerino ha poi affrontato le Pre-Finals insieme ad altri 59 talenti internazionali, riuscendo a conquistare un posto tra i 16 finalisti.

La sua corsa al titolo si è conclusa con la vittoria nell'ultima battle della serata contro Yoon Ji, rappresentante della Corea del Sud.

«Non avrei mai pensato di vincere. Gareggiare contro alcuni dei migliori ballerini al mondo e conquistare il titolo è incredibile. Il fatto di essere particolarmente giovane non mi ha rallentato. Sono felicissimo e orgoglioso di me stesso. Voglio ringraziare tutti i ballerini, mi sono davvero divertito durante ogni battle», ha dichiarato Willis dopo la vittoria.