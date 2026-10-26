Street dance, il francese Willis vince la finale mondiale del Red Bull Dance Your Style 2026

Il francese Willis, 16 anni, è il nuovo campione del mondo di Red Bull Dance Your Style 2026, la competizione internazionale di street dance organizzata da Red Bull. Il giovane talento dell'hip-hop ha conquistato il titolo al termine di una serata di sfide all'Hallenstadion di Zurigo, davanti a 7.500 spettatori, confrontandosi con alcuni dei migliori street dancer del panorama internazionale.
Per la prima volta nella storia della competizione, a decretare il vincitore non è stato soltanto il pubblico presente nell'arena: anche gli appassionati collegati in diretta streaming hanno potuto votare in tempo reale, contribuendo alla scelta del nuovo campione del mondo.
Willis: dalla finale nazionale francese al titolo mondiale
Il percorso di Willis verso il titolo mondiale è iniziato con la vittoria della finale nazionale francese di Red Bull Dance Your Style. A Zurigo, il giovane ballerino ha poi affrontato le Pre-Finals insieme ad altri 59 talenti internazionali, riuscendo a conquistare un posto tra i 16 finalisti.
La sua corsa al titolo si è conclusa con la vittoria nell'ultima battle della serata contro Yoon Ji, rappresentante della Corea del Sud.
«Non avrei mai pensato di vincere. Gareggiare contro alcuni dei migliori ballerini al mondo e conquistare il titolo è incredibile. Il fatto di essere particolarmente giovane non mi ha rallentato. Sono felicissimo e orgoglioso di me stesso. Voglio ringraziare tutti i ballerini, mi sono davvero divertito durante ogni battle», ha dichiarato Willis dopo la vittoria.
Lyòn Tempo: il campione italiano sul palcoscenico
A rappresentare l'Italia a Zurigo è stato Lyòn Tempo, nome d'arte di Leonardo Marmolejos, dancer romano di origini dominicane, classe 2006. Dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo italiano di Red Bull Dance Your Style, prima a Milano nel 2025 e poi a Napoli nel 2026, Lyòn ha portato il suo talento e la sua personalità artistica sulla scena internazionale.
Specializzato nel waacking, uno stile caratterizzato da movimenti dinamici delle braccia, musicalità e forte espressività, il rappresentante italiano ha preso parte alle Pre-Finals di Zurigo, senza riuscire ad accedere al tabellone conclusivo dei 16 migliori dancer.
La partecipazione alla World Final rappresenta comunque una tappa importante del suo percorso artistico, dopo la doppia affermazione nazionale che gli ha permesso di rappresentare l'Italia in una competizione dedicata alla creatività, all'improvvisazione e all'incontro tra stili e culture differenti.
Red Bull Dance Your Style: come funziona la competizione
Con 167 eventi organizzati in tutto il mondo, due Pre-Finals e una serata di sfide ad alta intensità, Red Bull Dance Your Style 2026 ha celebrato a Zurigo il suo atto conclusivo, portando per la prima volta la World Final in Svizzera.
Red Bull Dance Your Style è una competizione internazionale dedicata alla street dance che riunisce ballerini provenienti da discipline e background differenti, dall'hip-hop alla house, dal locking al popping, in un format che mette al centro improvvisazione, creatività e capacità di coinvolgere il pubblico.
A differenza di molti altri contest, non è prevista una giuria tecnica, non ci sono coreografie preparate e i ballerini non conoscono in anticipo la musica sulla quale dovranno esibirsi. I dancer si sfidano in battle freestyle su brani selezionati a sorpresa, dalle hit internazionali del momento ai grandi classici, mettendo alla prova musicalità, tecnica, originalità e capacità di interpretazione. A scegliere chi supera il turno e chi conquista il titolo è il pubblico, chiamato a premiare la performance più coinvolgente.
La prossima World Final si terrà a Londra nel 2027
Dopo la finale mondiale di Zurigo, Red Bull Dance Your Style guarda già alla prossima edizione: la World Final 2027 si terrà a Londra il 6 novembre, con una nuova sfida tra i migliori talenti della street dance internazionale.