America's Cup: Francesco Bruni lascia Luna Rossa, passa a Team Alinghi

26 Ott 2026 - 14:44
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"Luna Rossa sigla un accordo per il passaggio di Francesco Bruni a Tudor Team Alinghi. Auguriamo a Francesco Bruni il meglio per questa nuova avventura". Lo si legge in un comunicato di Luna Rossa. Bruni è un velista di lungo corso, in carriera ha preso parte a tre olimpiadi e cinque campagne di America's Cup. È stato inoltre vicecampione del mondo nella classe Moth. Bruni ha corso con Luna Rossa alle Louis Vuitton Cup del 2003 e 2007. Ha guidato il team Azzurra durante gli eventi del Louis Vuitton Trophy 2009 e 2010, prima di rientrare in Luna Rossa per la Louis Vuitton Cup del 2013. Quando Luna Rossa si è ritirata dall'America's Cup 2017 Bruni si è unito ad Artemis Racing. Assieme a James Spithill, dopo aver vinto la Prada Cup, è stato timoniere di Luna Rossa nell'America's Cup 2021. Pur col ruolo condiviso, è il primo timoniere non anglosassone ad aggiudicarsi una regata della competizione. Luna Rossa è il challenger con più partecipazioni all'America's Cup. Il team è stato fondato nel 1997 da Patrizio Bertelli per disputare la 307a edizione del 2000. Da allora ha preso parte a sei edizioni dell'evento, vincendo per due volte le Challenger Selection Series (Louis Vuitton Cup 2000 e PRADA Cup 2021) e disputandone le finali anche nel 2007, 2013 e 2024. Luna Rossa rappresenta lo yacht club Circolo del Remo e della Vela Italia nella sfida alla 38^ edizione dell'America's Cup che si terrà a Napoli, Italia, nel 2027. 

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