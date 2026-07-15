Rugby: Benetton, Nicholas Gasperini rinnova fino al 2030

Ecco le parole del tallonatore biancoverde: "Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con il Benetton Rugby. Fin dal mio arrivo ho trovato un ambiente che mi ha dato fiducia e mi ha permesso di crescere giorno dopo giorno, sia come giocatore sia come persona. In questa stagione ho avuto l’opportunità di ritagliarmi sempre più spazio e di confrontarmi con un livello di rugby molto alto, imparando tanto dai compagni e dallo staff. So di avere ancora ampi margini di miglioramento e questo rinnovo rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare con umiltà e determinazione per dare il massimo ogni volta che indosso questa maglia”.