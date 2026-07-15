Rugby: Benetton, Nicholas Gasperini rinnova fino al 2030

Il Benetton Rugby timbra un nuovo rinnovo. La franchigia annuncia il prolungamento di contratto di Nicholas Gasperini fino al 30 giugno 2030. "Il tallonatore unitosi lo scorso anno ai Leoni, nel corso della stagione è cresciuto costantemente, tanto da raggiungere ottimi livelli e rappresentare oggi un elemento importante del pack biancoverde. Affidabile in mischia chiusa, dinamico con il pallone in mano e solido nel placcaggio, Gasperini ha intrapreso un percorso di sviluppo costante e in continua evoluzione".
Ecco le parole del tallonatore biancoverde: "Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con il Benetton Rugby. Fin dal mio arrivo ho trovato un ambiente che mi ha dato fiducia e mi ha permesso di crescere giorno dopo giorno, sia come giocatore sia come persona. In questa stagione ho avuto l’opportunità di ritagliarmi sempre più spazio e di confrontarmi con un livello di rugby molto alto, imparando tanto dai compagni e dallo staff. So di avere ancora ampi margini di miglioramento e questo rinnovo rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare con umiltà e determinazione per dare il massimo ogni volta che indosso questa maglia”.