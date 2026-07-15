Surf: a Bali incidente sul reef per Ghiara, operazione e 24 punti in testa

Rudy Ghiara, tra i principali interpreti italiani del surf da onda estrema, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante un allenamento a Bingin, sull'isola di Bali, dove l'atleta ligure sta preparando la stagione 2026, poche settimane dopo essere stato invitato presso gli Headquarters di Rusty Surfboards a San Diego, dove ha ritirato il nuovo quiver di tavole ed è entrato ufficialmente nel team internazionale dello storico marchio californiano.
La sessione si svolgeva a Bingin, una delle onde più tecniche e iconiche dell'Indonesia. Dopo aver completato perfettamente il primo 'tubo' della serie, Ghiara ha cercato di attraversare una seconda sezione dell'onda, la parte più superficiale del reef: in quel momento è stato travolto dall'onda successiva. L'impatto ha strappato violentemente dalle mani la tavola, il cui nose lo ha colpito con forza sulla testa. Il surfista è trascinato sott'acqua e sbattuto ripetutamente contro il fondale corallino. Riemerso, Ghiara ha verificato le proprie condizioni fisiche, accorgendosi di non aver mai perso conoscenza. Dopo aver raggiunto autonomamente il reef asciutto, è stato accompagnato presso una clinica locale e poi trasferito d'urgenza in ospedale. Gli esami hanno evidenziato profonde lacerazioni al capo, con esposizione dell'osso cranico e presenza di piccoli frammenti di corallo all'interno delle ferite. I medici hanno deciso di operarlo in anestesia generale per pulire accuratamente le lesioni, rimuovere ogni residuo presente e ricostruire i tessuti, sono stati applicati 24 punti di sutura.
Ghiara è rimasto in osservazione neurologica per tutta la notte, per escludere complicazioni intracraniche, e gli accertamenti hanno dato esito positivo, fino alle dimissioni. "L'incidente mi ha ricordato ancora una volta quanto il mare non faccia sconti a nessuno. Basta abbassare la guardia per un istante e l'oceano ti ricorda immediatamente quanto sia necessario affrontarlo con il massimo rispetto", le parole di Ghiara, ora nella sua abitazione di Bali per seguire il recupero stabilito dai medici, e verificare entro 10 giorni se può riprendere la preparazione o deve rientrare in Italia. "Ora il mio unico obiettivo è recuperare completamente, rispettare i tempi del mio corpo e tornare in acqua ancora più preparato e consapevole di prima."