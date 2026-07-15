Surf: a Bali incidente sul reef per Ghiara, operazione e 24 punti in testa

La sessione si svolgeva a Bingin, una delle onde più tecniche e iconiche dell'Indonesia. Dopo aver completato perfettamente il primo 'tubo' della serie, Ghiara ha cercato di attraversare una seconda sezione dell'onda, la parte più superficiale del reef: in quel momento è stato travolto dall'onda successiva. L'impatto ha strappato violentemente dalle mani la tavola, il cui nose lo ha colpito con forza sulla testa. Il surfista è trascinato sott'acqua e sbattuto ripetutamente contro il fondale corallino. Riemerso, Ghiara ha verificato le proprie condizioni fisiche, accorgendosi di non aver mai perso conoscenza. Dopo aver raggiunto autonomamente il reef asciutto, è stato accompagnato presso una clinica locale e poi trasferito d'urgenza in ospedale. Gli esami hanno evidenziato profonde lacerazioni al capo, con esposizione dell'osso cranico e presenza di piccoli frammenti di corallo all'interno delle ferite. I medici hanno deciso di operarlo in anestesia generale per pulire accuratamente le lesioni, rimuovere ogni residuo presente e ricostruire i tessuti, sono stati applicati 24 punti di sutura.