Tennis, Atp Tokyo: Alcaraz cancella l'allenamento dopo il problema alla caviglia

A ventiquattr'ore dall'infortunio rimediato alla caviglia sinistra nel corso del suo esordio nell'ATP 500 di Tokyo, Carlos Alcaraz ha deciso di restare a riposo questo venerdì cancellando la sua sessione di allenamento prevista per le ore 11 in vista del match di secondo turno contro il belga Zizou Bergs. A riferirlo è Marca, che racconta come il murciano numero uno del mondo si sia ora affidato alle cure del suo fisioterapista Juanjo Moreno nel tentativo di recuperare dalla brutta storta che non gli ha però impedito di portare a termine vittoriosamente l'incontro. Sulla presenza in campo nel secondo turno la decisione, scrive ancora il quotidiano spagnolo, verrà presa solo all'ultimo momento e decisive saranno le sensazioni avvertite domani da Alcaraz. Con il Masters 1000 di Shanghai all'orizzonte (1-12 ottobre) e un ranking da difendere in vista degli ultimi appuntamenti stagionali - Bercy, Nitto ATP Finals e Finals di Coppa Davis - l'imprevisto occorso allo spagnolo nel corso dell'evento giapponese impone la massima cautela.