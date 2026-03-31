Tennis, Berrettini eliminato all'esordio a Marrakech, Out anche Maestrelli e Arnaldi

Matteo Berrettini perde contro Ignacio Buse nel primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech. Il peruviano, numero 59 del mondo, ha sconfitto il tennista romano per 7-6 6-7 6-4. Eliminati, nell'altro Atp 250 della settimana giocato a Bucarest, gli azzurri Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi. Il pisano, numero 114 Atp, ha ceduto 6-3 6-2 alla testa di serie numero 8 Botic Van de Zandschulp, mentre il sanremese (numero 107 del mondo) si è arreso 6-3 6-1 allo slovacco Alex Molcan, numero 189 Atp.