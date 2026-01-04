Tennis, Atp Hong Kong: Musetti guida il seeding, c'è anche Sonego

Sono due gli azzurri ai nastri di partenza del "Bank of China Tennis Open", ATP 250 che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il numero uno del seeding è Lorenzo Musetti, che per il terzo anno di fila inizia la stagione sul cemento asiatico (dodici mesi fa fu stoppato in rimonta nei quarti da Munar): il 23enne di Carrara, n.8 del ranking, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.59 ATP, ed il francese Valentin Royer, n.57 ATP. Lorenzo Sonego, n.40 del ranking e quinto favorito del seeding, lo scorso anno fermato da Norrie negli ottavi, debutta contro il giapponese Rei Sakamoto, n.184 ATP: tra il 30enne torinese ed il 19enne di Nagoya non ci sono precedenti. Gli altri principali favoriti - che entreranno in gara direttamente al secondo turno - sono il kazako Alexander Bublik, n.11 ATP, ed i russi Andrey Rublev, n.16 ATP, e Karen Khachanov, n.17 ATP.