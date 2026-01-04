Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Atp Hong Kong: Musetti guida il seeding, c'è anche Sonego

04 Gen 2026 - 19:03

Sono due gli azzurri ai nastri di partenza del "Bank of China Tennis Open", ATP 250 che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il numero uno del seeding è Lorenzo Musetti, che per il terzo anno di fila inizia la stagione sul cemento asiatico (dodici mesi fa fu stoppato in rimonta nei quarti da Munar): il 23enne di Carrara, n.8 del ranking, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.59 ATP, ed il francese Valentin Royer, n.57 ATP. Lorenzo Sonego, n.40 del ranking e quinto favorito del seeding, lo scorso anno fermato da Norrie negli ottavi, debutta contro il giapponese Rei Sakamoto, n.184 ATP: tra il 30enne torinese ed il 19enne di Nagoya non ci sono precedenti. Gli altri principali favoriti - che entreranno in gara direttamente al secondo turno - sono il kazako Alexander Bublik, n.11 ATP, ed i russi Andrey Rublev, n.16 ATP, e Karen Khachanov, n.17 ATP. 

elle qualificazioni subito fuori Francesco Maestrelli: il 23enne pisano, n.139 ATP e quinta testa di serie delle "quali", è stato sconfitto per 60 63, in un'ora ed otto minuti, dal cinese Yi Zhou, n.250 del ranking, in gara grazie ad una wild card, mai affrontato prima in carriera. Zhou si giocherà poi lunedì un posto nel tabellone principale con il cileno Alejandro Tabilo, n.82 ATP e seconda testa di serie, che ha superato in tre set il francese Luca vas Assche, n.166 del ranking. 

Ultimi video

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:38
Karate, Avanzini: "Datemi i Giochi per un altro oro"
19:03
Tennis, Atp Hong Kong: Musetti guida il seeding, c'è anche Sonego
18:16
Trecentomila litri di birra e tanti sold out, chiude il mese delle freccette
17:59
Tennis, United Cup: Errani-Vavassori battuti, l'Italia perde con la Svizzera
17:28
Slittino, CdM: Loch trionfa anche a Sigulda, nel femminile successo per Britcher