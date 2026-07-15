Tennis, Atp Gstaad: Sonego ko con Collignon agli ottavi

15 Lug 2026 - 13:33
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Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 sulla terra battuta che si sta disputando, in Svizzera, alla Roy Emerson Arena. Reduce dal terzo turno a Wimbledon, miglior risultato di una stagione condizionata anche dai tre mesi di stop per l'infortunio al polso, il torinese (numero 83 Atp) ha perso col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5) contro il 24enne belga Raphael Collignon, n.42 Atp e settima testa di serie, che non aveva mai affrontato in carriera.

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