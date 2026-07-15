Snowboard, Michela Moioli si è laureata

"Sono molto felice di aver concluso questo percorso. Quando l'ho iniziato non ero certa che sarei riuscita a portarlo a compimento, invece mi ha dato tantissimo: non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche perché mi ha insegnato a organizzarmi, a studiare, ad aprire la mente e a credere in un obiettivo anche di lungo periodo - commenta Michela Moioli - . Essere riuscita a chiudere questo capitolo mi rende molto orgogliosa, perché l'ho fatto in contemporanea con la mia attività sportiva, che non è mai passata in secondo piano. La possibilità che l'Università mi ha dato di gestire orari, esami e organizzazione del percorso è stata fondamentale. Senza questa grandissima opportunità non so se sarei riuscita a laurearmi".