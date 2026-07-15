Nba, Silver: "Per nuova lega europee c'è enorme interesse"

15 Lug 2026 - 12:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Nei prossimi giorni, in concomitanza con la finale della Coppa del Mondo Fifa, l'NBA si dedicherà ad alcune attività internazionali, avvicinandosi al lancio previsto di un nuovo campionato europeo nell'autunno del 2027. Il Commissioner Adam Silver, intervenendo dopo la riunione del Consiglio dei Governatori della lega tenutasi martedì sera, ha dichiarato che lui e il Vice Commissario Mark Tatum intendono contattare diversi gruppi interessati ad acquisire squadre che giocheranno nel nuovo campionato. E poiché molti di questi soggetti interessati si recheranno nell'area di New York per la finale della Coppa del Mondo di domenica, è sembrato opportuno organizzare degli incontri, ha aggiunto Silver. "Abbiamo riscontrato un enorme interesse da parte di diverse città europee, incluse città per le quali non avevamo richiesto candidature", ha affermato Silver. "E oggi abbiamo discusso con il nostro consiglio che stiamo finalizzando le candidature per un primo gruppo di città", ha aggiunto. L'NBA e la FIBA, l'organo di governo mondiale dello sport, hanno annunciato lo scorso anno l'intenzione di creare un nuovo campionato europeo, ponendo fine ad anni di speculazioni su quando e se tale iniziativa si sarebbe concretizzata. Il piano per il lancio del nuovo campionato tra poco più di un anno rimane invariato. "Le cose stanno andando come speravo", ha dichiarato Silver. 

Ultimi video

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

00:54
"Stagione bellissima, finalmente torno in Serie A2". Così Matteo Laganà dopo la promozione in Serie A2 con Caserta

"Stagione bellissima, finalmente torno in Serie A2". Così Matteo Laganà dopo la promozione in Serie A2 con Caserta

00:57
"Dopo 17 anni sono tornato a casa". Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria.

"Dopo 17 anni sono tornato a casa". Marco Laganà e il ritorno nella sua Reggio Calabria.

01:09
Luca Laganà, promoter NTC Summer League: "Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio"

Luca Laganà, promoter NTC Summer League: "Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

I più visti di Altri Sport

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Nba, Silver: "Per nuova lega europee c'è enorme interesse"
Jannik Sinner
12:14
Tennis: Sinner al J Medical per controlli di routine
12:03
MotoGP, al GP di Misano torna la tribuna Aprilia
11:21
F1, i dati di Spa secondo Brembo
08:53
Windsurfer: da sabato Campionati italiani a Torbole