Nba, Silver: "Per nuova lega europee c'è enorme interesse"

Nei prossimi giorni, in concomitanza con la finale della Coppa del Mondo Fifa, l'NBA si dedicherà ad alcune attività internazionali, avvicinandosi al lancio previsto di un nuovo campionato europeo nell'autunno del 2027. Il Commissioner Adam Silver, intervenendo dopo la riunione del Consiglio dei Governatori della lega tenutasi martedì sera, ha dichiarato che lui e il Vice Commissario Mark Tatum intendono contattare diversi gruppi interessati ad acquisire squadre che giocheranno nel nuovo campionato. E poiché molti di questi soggetti interessati si recheranno nell'area di New York per la finale della Coppa del Mondo di domenica, è sembrato opportuno organizzare degli incontri, ha aggiunto Silver. "Abbiamo riscontrato un enorme interesse da parte di diverse città europee, incluse città per le quali non avevamo richiesto candidature", ha affermato Silver. "E oggi abbiamo discusso con il nostro consiglio che stiamo finalizzando le candidature per un primo gruppo di città", ha aggiunto. L'NBA e la FIBA, l'organo di governo mondiale dello sport, hanno annunciato lo scorso anno l'intenzione di creare un nuovo campionato europeo, ponendo fine ad anni di speculazioni su quando e se tale iniziativa si sarebbe concretizzata. Il piano per il lancio del nuovo campionato tra poco più di un anno rimane invariato. "Le cose stanno andando come speravo", ha dichiarato Silver.