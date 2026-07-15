MotoGP, al GP di Misano torna la tribuna Aprilia

Il Campionato del Mondo MotoGP si prepara a entrare nella seconda parte della stagione: dopo la pausa estiva, i piloti affronteranno i GP di Silverstone e Aragón prima del ritorno in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Nei primi undici appuntamenti stagionali, Aprilia Racing ha occupato stabilmente le posizioni di vertice con Jorge Martín, attuale leader del mondiale, e Marco Bezzecchi, portando inoltre quattro RS-GP26 nelle prime sei posizioni della classifica piloti, grazie anche ai risultati del SuperFile Trackhouse MotoGP Team con Ai Ogura e Raúl Fernández. Il Gran Premio a Misano rappresenterà quindi un appuntamento particolarmente significativo per il campionato e, soprattutto, la gara di casa per Aprilia Racing.