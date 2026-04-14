Tennis: Atp Barcellona, esordio vincente per Sonego e Musetti

14 Apr 2026 - 14:53

Esordio vincente per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nel 'Barcelona Open Banc Sabadell', Atp 500 che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il 30enne torinese, n.66 del ranking, al rientro nel tour dopo quasi tre mesi di stop per il problema al polso destro, ha sconfitto per 6-2 2-6 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, lo spagnolo Pedro Martinez, n.125 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva battuto, sempre in tre set, al primo turno del 1000 di Monte-Carlo lo scorso anno. Al secondo turno Sonego troverà dall'altra parte della rete o il russo Andrey Rublev, n.15 e quinta testa di serie, o l'argentino Mariano Navone, n.44 del ranking. Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti, n.9 del ranking e secondo favorito del seeding, che ha vinto col punteggio di 7-5 6-2 contro l'altro spagnolo Martin Landaluce, n.101 Atp, in tabellone grazie ad una wild card. Il suo prossimo avversario sarà infatti il francese Corentin Moutet (n.31), già battuto lo scorso anno negli unici due scontri diretti. 

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