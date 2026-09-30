Tennis, altri guai per Musetti: si rompe un dito, niente Tokyo

Prosegue il momento complicato del tennis azzurro. Dopo i guai di Sinner, Lorenzo Musetti ha annunciato in un post su Instagram che salterà il torneo di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare. "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento", ha scritto nel messaggio, al quale ha allegato foto della mano. "Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai", ha aggiunto.