Tennis: Alcaraz perde da Fritz in Laver Cup

ìBattuta d'arresto per l'Europa e per Carlo Alcaraz, nella seconda giornata della Laver Cup, a San Francisco. Il numero 1 al mondo ha perso in 71 minuti dall'americano Taylor Fritz, 6-3 6-2, e il Resto del mondo che aveva chiuso la prima giornata in svanaggio e' ora avanti 9-3. L'Europa, capitanata da Yannick Noah, che si era portato in vantaggio per 3-1 la sera del primo giorno, non è riuscita a vincere nemmeno un incontro nella seconda. In singolare, l'australiano Alex de Minaur (8°) ha impiegato solo 89 minuti per eliminare il tedesco Alexander Zverev (3°) per 6-1, 6-4. Poi l'argentino Francisco Cerundolo (21°) ha dominato il danese Holger Rune (11°) per 6-3, 7-6 (7/5), prima che Fritz (5°) battesse con relativa facilita' il recente vincitore degli US Open. "Sapevo cosa dovevo fare", le parole di Fritz. Poi nel doppio De Minaur e Alex Michelsen hanno eliminato la coppia europea formata da Rune e Casper Ruud (6-3, 6-4).