Tennis: a Parigi l'ultimo Masters 1000 stagionale, tutti i big e tanti azzurri

31 Ott 2026 - 13:57
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Sono cinque gli italiani iscritti, al momento, al tabellone principale del torneo di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, in attesa degli esiti delle qualificazioni. C'è attesa per Flavio Cobolli, che in mancanza di Jannik Sinner è il n.1 azzurro per ranking. Dopo il ritiro a Vienna, il romano esordirà già al secondo turno dove affronterà il francese Arthur Gea o un qualificato. Anche Luciano Darderi se la vedrà con un qualificato, mentre sempre al primo turno Lorenzo Musetti giocherà col polacco Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini col giapponese Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi col britannico Cameron Norrie, tutti rivali duri. Al torneo parigino parteciperanno tra gli altri anche Alexander Zverev, per la prima volta da numero 1 della classifica mondiale, che entrerà in lizza al secondo turno dove potrebbe trovare Musetti, Novak Djokovic, che aspetta Darderi se questi supererà il primo turno, e Carlos Alcaraz. 

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