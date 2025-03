Taekwondo: olimpionica Jones lascia per dedicarsi alla boxe

La due volte campionessa olimpica di taekwondo Jade Jones, britannica che è stata oro a Londra 2012 e Rio 2016, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica per passare al pugilato e dedicarsi al professionismo in questa disciplina. Si allenerà a Liverpool sotto la guida di coach Stephen Smith, boxeur che è stato sia campione nazionale che del Commonwealth. "Il taekwondo mi ha dato tutto - ha spiegato la 31enne Jones -, è stato un incredibile viaggio che mi ha lasciato ricordi incancellabili, ma ora mi sento pronta per una sfida. Il pugilato mi ha sempre affascinato e non vedo l'ora di mettermi alla prova in una nuova disciplina, e in nuove arene". Jones aveva appena 19 anni quando vinse l'oro ai Giochi di Londra nella categoria -57 kg ripetendosi poi quattro anni dopo a Rio, per poi conquistare anche il titolo mondiale nel 2019. A Parigi, dove è stata eliminata al primo turno, ha preso parte alla sua quarta Olimpiade. "Jade è una combattente nata - ha spiegato coach Smith -. Lo ha già provato nel taekwondo, grazie alla sua mentalità e al suo spirito competitivo. Non ho dubbi che saprà farsi valere anche nella boxe".