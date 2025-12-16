Basket, coach Trento: "Mawugbe out contro Podgorica ma ci siamo"

"Ci apprestiamo ad affrontare il Buducnost, una squadra attrezzata per andare fino in fondo alla competizione. Arriviamo su un'onda positiva di risultati e di feeling con il nostro gioco, nonostante l'assenza di Selom Mawugbe, che per noi rappresenta un perno fondamentale del modo di stare in campo. Andiamo avanti cercando di costruirci le nostre opportunità e affrontiamo questa sfida con il ricordo della gara d'andata, molto positiva dal punto di vista mentale, nella quale eravamo stati bravi a rimanere dentro la partita per tutti i 40 minuti" Così Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match interno di stasera di EuroCup contro Buducnost Voli Podgorica. Palla a due alle 20.