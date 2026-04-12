Taekwondo: Italia n.1 al mondo, è prima tra 215 federazioni

La Federazione Italiana Taekwondo è in testa al ranking mondiale, superando 215 federazioni nazionali con un punteggio di 80,5 punti su 100. Un primato - fa sapere la Fita - che "certifica l'eccellenza del sistema-Italia non solo nelle competizioni, ma nell'intero modello organizzativo e istituzionale". La classifica elaborata dalla World Taekwondo si basa su cinque aree di valutazione: Governance, Participation, Performance, Events e Sustainability. Dietro l'Italia si collocano Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud. "Sono felice per tutto il movimento del taekwondo italiano e orgoglioso di tutti coloro che quotidianamente lavorano per raggiungere questi risultati, dal settore organizzativo a quello tecnico", ha dichiarato il presidente federale Angelo Cito, che ha ringraziato anche il Ministero dello Sport, Sport e Salute e il CONI per il supporto garantito.