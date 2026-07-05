Superbike, Montella rinnova con il team Barni

05 Lug 2026 - 11:10
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© Ufficio Stampa

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Il Barni Spark Racing Team annuncia il rinnovo dell’accordo con Yari Montella per la stagione 2027, portando così a cinque le stagioni consecutive di collaborazione, due in Supersport (2023-2024) e tre nel WorldSBK (2025-2026-2027).

Il binomio Yari Montella - Barni Spark Racing Team prende il via nel 2023 in WorldSSP, quando Yari ottiene, al termine della prima stagione insieme al team, il nono posto in campionato, con cinque podi conquistati (un secondo posto e quattro terzi posti). La fiducia reciproca porta al rinnovo per il 2024, stagione in cui la crescita di Yari trova conferma nella lotta per il titolo WorldSSP, conclusa con il terzo posto in campionato e un totale di quattordici podi (sette vittorie, quattro secondi posti e tre terzi posti); risultati che valgono a Montella il meritato salto nella categoria WorldSBK.

Il debutto nella categoria maggiore, nel 2025, rappresenta una stagione di rodaggio, fatta dai fisiologici alti e bassi tipici di ogni salto di categoria. Il team e Yari decidono comunque di continuare il percorso di crescita insieme, rinnovando l'accordo per il 2026, una scelta ripagata dagli ottimi risultati ottenuti finora. Dal primo podio in WorldSBK, conquistato a inizio 2026 in Gara 1 a Phillip Island, Yari colleziona infatti nelle prime sette Race Week un totale di otto podi, con un secondo posto e sette terzi posti.

Il rinnovo per il 2027 rappresenta quindi la naturale evoluzione di un percorso di crescita costruito stagione dopo stagione. Una serie di risultati che testimonia l’ottimo feeling sviluppato da Yari con tutto il team Barni Spark Racing.

“Riconfermare un altro anno con Barni era uno dei miei obiettivi dopo una metà di stagione come questa. Già si percepiva nell’aria che potesse esserci un’occasione del genere, sono molto contento e soddisfatto. Voglio ringraziare il team perché ha dimostrato fiducia in me per un altro anno. Con il prossimo, saranno cinque anni di collaborazione con Barni. In ottica di continuità, per un progetto così importante iniziato in Supersport, questo rinnovo è qualcosa che mi rende orgoglioso, perché siamo riusciti a costruire un rapporto in cui abbiamo gioito e abbiamo anche sofferto insieme, rinforzando il legame sempre più negli anni. Rimaniamo comunque concentrati sul 2026, perché si sta prospettando come un anno importante per me e per la squadra. La conferma anche per il 2027 mi permette di non perdere l’obiettivo e la concentrazione sulla stagione attuale”, ha detto Montella.

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