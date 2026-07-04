Ducati festeggia i suoi cento anni tra migliaia di fan sul circuito di Misano

Ducati compie cent'anni e li festeggia insieme a migliaia di appassionati riuniti al World Ducati Week, in corso fino a domani al circuito di Misano Adriatico. Fondata nel 1926 a Borgo Panigale, la casa motociclistica bolognese ha aperto la giornata clou dei festeggiamenti con l'anteprima mondiale della Desmo450 SM, la prima Supermotard del marchio, presentata alla presenza del pluricampione della specialità Marc Reiner Schmidt. Derivata dalla Desmo450 MX, la nuova moto avrà sospensioni, freni, ruote e motore sviluppati per la disciplina, oltre al controllo di trazione brevettato: arriverà nelle concessionarie europee da ottobre, con tutti i dettagli tecnici attesi a settembre. La festa era iniziata già ieri, con la parata di migliaia di moto lungo la Riviera Romagnola fino a Riccione, dove si è tenuto il tradizionale Beach Party.
Il momento più atteso resta però il Lap of Honour, il giro di pista che ha riunito piloti storici come Casey Stoner, Loris Capirossi, Troy Bayliss e Carl Fogarty insieme ai campioni attuali Francesco Bagnaia, Marc Márquez e Nicolò Bulega. Sul fronte sportivo, le qualifiche della Lenovo Race of Champions hanno assegnato la pole a Bulega, davanti a Lorenzo Baldassarri e allo stesso Bagnaia: la gara si correrà domani alle 12.40. Nel paddock i visitatori hanno potuto ammirare l'Heritage Village, con una mostra sulla storia del marchio, e provare la gamma Ducati in pista, su strada e in off-road. Il territorio partecipa alle celebrazioni con due mostre, a Riccione e Cattolica, dedicate alla storia sportiva e stilistica della casa di Borgo Panigale.