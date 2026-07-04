Ducati festeggia i suoi cento anni tra migliaia di fan sul circuito di Misano

Il momento più atteso resta però il Lap of Honour, il giro di pista che ha riunito piloti storici come Casey Stoner, Loris Capirossi, Troy Bayliss e Carl Fogarty insieme ai campioni attuali Francesco Bagnaia, Marc Márquez e Nicolò Bulega. Sul fronte sportivo, le qualifiche della Lenovo Race of Champions hanno assegnato la pole a Bulega, davanti a Lorenzo Baldassarri e allo stesso Bagnaia: la gara si correrà domani alle 12.40. Nel paddock i visitatori hanno potuto ammirare l'Heritage Village, con una mostra sulla storia del marchio, e provare la gamma Ducati in pista, su strada e in off-road. Il territorio partecipa alle celebrazioni con due mostre, a Riccione e Cattolica, dedicate alla storia sportiva e stilistica della casa di Borgo Panigale.